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Dalla Ferrari alle squadre di calcio: centinaia di gadget contraffatti sequestrati dai finanzieri nel trapanese

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-17

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Quasi 6mila prodotti tra articoli contraffatti e merce non conforme alle norme sulla sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel corso di un controllo effettuato in un esercizio commerciale del capoluogo. L'operazione, condotta dai militari del Gruppo di Trapani, ha portato al sequestro di circa 700 articoli recanti marchi riprodotti abusivamente, tra cui quelli riconducibili a Ferrari, Juventus, Inter, Milan e al celebre film "Il Padrino". Tra la merce trovata figuravano felpe, cappelli, tazze, penne, calamite e accendini privi della documentazione che ne attestasse la provenienza.

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    • Durante l'ispezione sono stati inoltre rinvenuti circa 5mila prodotti privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, come indicazioni in lingua italiana, dati sul produttore o importatore, paese d'origine e avvertenze per l'utilizzo. Il valore complessivo della merce sequestrata è stato stimato in circa 15mila euro. Al titolare dell'attività sono state contestate violazioni amministrative che possono comportare sanzioni fino a 25mila euro.

    L'intervento rientra nell'ambito dei controlli intensificati dalla Guardia di Finanza per contrastare il fenomeno della contraffazione e tutelare i consumatori da prodotti potenzialmente privi dei requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa.

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