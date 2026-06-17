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Carta d’identità cartacea, niente scadenza anticipata: resta valida fino alla data prevista

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di: Redazione - del 2026-06-17

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Immagine articolo: Carta d’identità cartacea, niente scadenza anticipata: resta valida fino alla data prevista

Nessuna scadenza anticipata per la carta d’identità cartacea. Il Governo ha infatti deciso di concedere più tempo ai cittadini, stabilendo che il documento continuerà a essere valido fino alla sua naturale scadenza. Viene quindi meno l’ipotesi che fissava al 3 agosto 2026 il termine ultimo per l’utilizzo delle vecchie carte d’identità in formato cartaceo. La decisione rappresenta una boccata d’ossigeno per milioni di cittadini che, negli ultimi mesi, avevano accelerato le procedure di rinnovo per passare alla Carta d’Identità Elettronica (CIE).

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    • La novità consentirà anche di alleggerire il lavoro degli uffici anagrafici comunali, che in molte città hanno registrato un forte aumento delle richieste e delle prenotazioni. Con la proroga, i cittadini potranno sostituire il documento senza urgenze particolari, rispettando semplicemente la data di scadenza già indicata sulla propria carta d’identità. Il provvedimento introduce inoltre una misura per evitare disagi ai cittadini: nei casi in cui un Comune non sia in grado di rilasciare tempestivamente una Carta d’Identità Elettronica, potrà essere emesso un documento d’identità provvisorio, garantendo così la continuità del servizio e il possesso di un documento valido.

    Si fermano così le corse agli sportelli che avevano caratterizzato gli ultimi mesi, con numerosi Comuni alle prese con tempi di attesa più lunghi e un forte afflusso di utenti.

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