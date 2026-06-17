Il lettore scrive: “Ripristinare la telecamera sulla strada zona Santa Teresa”

di: Redazione - del 2026-06-17

Un lettore segnala una situazione di degrado lungo la strada che conduce al casello di Santa Teresa, in direzione della Locanda. Secondo quanto riferito, nel corso dei recenti lavori di scavo effettuati sul selciato con un escavatore sarebbe stato danneggiato e distrutto il palo che ospitava una telecamera di videosorveglianza presente nella zona.

Da quel momento, evidenzia il cittadino, si starebbe registrando un nuovo e continuo abbandono di rifiuti lungo il tratto interessato. La presenza della telecamera, infatti, avrebbe rappresentato un importante deterrente contro comportamenti incivili che deturpano il territorio.

Il lettore auspica che gli enti competenti possano intervenire al più presto per ripristinare il palo e il sistema di videosorveglianza, così da contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e tutelare il decoro dell’area.