  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Il lettore scrive: “Ripristinare la telecamera sulla strada zona Santa Teresa”

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-06-17

Commenti
Immagine articolo: Il lettore scrive: “Ripristinare la telecamera sulla strada zona Santa Teresa”

Un lettore segnala una situazione di degrado lungo la strada che conduce al casello di Santa Teresa, in direzione della Locanda. Secondo quanto riferito, nel corso dei recenti lavori di scavo effettuati sul selciato con un escavatore sarebbe stato danneggiato e distrutto il palo che ospitava una telecamera di videosorveglianza presente nella zona.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Da quel momento, evidenzia il cittadino, si starebbe registrando un nuovo e continuo abbandono di rifiuti lungo il tratto interessato. La presenza della telecamera, infatti, avrebbe rappresentato un importante deterrente contro comportamenti incivili che deturpano il territorio.

    Il lettore auspica che gli enti competenti possano intervenire al più presto per ripristinare il palo e il sistema di videosorveglianza, così da contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e tutelare il decoro dell’area.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • E-Medical Santa Ninfa H2 dal 11 giugno
  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Camagna h2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Giugno - Il lettore scrive: “Ripristinare la telecamera sulla strada zona Santa Teresa”

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Cumulo di fogliame in piazza Diodoro Siculo", la segnalazione di un lettore

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Telecamere contro l'abbandono dei rifiuti e nei pressi di Museo e Biblioteca?"

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    I più letti

    Castelvetrano, auto si schianta contro muretto per scarsa visibilità causa incendio

    Castelvetrano, denunciato 53enne panettiere dai Carabinieri

    Incidente sul viadotto tra Menfi e Castelvetrano

    Chiusa Sclafani celebra la ciliegia, chef castelvetranese delizia tutti con la sua ricetta

    Questione alghe, l’Ass. Pammilo: “Non organizzeremo sagra sarde e uscita in mare Madonna per festa Sacro Cuore”