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Il lettore scrive: “Deluso dell’inciviltà sulla spiaggia di Marinella”

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di: Redazione - del 2026-06-18

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Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Giovanni Licausi, residente da anni all’estero, che durante il suo ritorno nella nostra terra per trascorrere le vacanze ha voluto condividere una riflessione amara sullo stato di degrado e di scarso rispetto per l’ambiente riscontrato in una delle località più frequentate del territorio.

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    • Secondo quanto segnalato, numerosi giovani trascorrono pomeriggi e serate presso la spiaggia dello Scalo di Bruca, lasciando però al termine della permanenza rifiuti di ogni genere: lattine e bottiglie di Coca-Cola, bottiglie di birra in vetro, confezioni di patatine, calze e pacchetti di sigarette abbandonati sull’arenile, nonostante la presenza di cestini destinati alla raccolta dei rifiuti.

    «Sono rimasto deluso nel poter constatare il livello di inciviltà anche delle nuove generazioni che, in compagnia degli amici, trascorrono serate e pomeriggi sulla spiaggia, finendo però per abbandonare e lasciare tutto sull’arenile, nonostante siano presenti i cestini per la raccolta dei rifiuti. Se questo è il futuro che ci aspetta e il livello di rispetto del territorio è questo, non c’è da dormire sonni tranquilli».

    Una segnalazione che invita a riflettere sull’importanza del rispetto dell’ambiente e dei luoghi pubblici, patrimonio di tutta la comunità e delle future generazioni.

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