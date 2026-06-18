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Castelvetrano, affidato il Paolo Marino congiuntamente alla ASD Castelvetrano Selinunte e ASD Castelvetrano 2024

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-18

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Immagine articolo: Castelvetrano, affidato il Paolo Marino congiuntamente alla ASD Castelvetrano Selinunte e ASD Castelvetrano 2024

Castelvetrano compie un importante passo avanti nella valorizzazione delle proprie strutture sportive. È stato formalmente affidato lo stadio comunale “Paolo Marino” all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita dalla ASD Castelvetrano Selinunte e dalla ASD Castelvetrano 2024, rappresentata da Ciro Piccolo. L’accordo garantirà la gestione dell’impianto per i prossimi dieci anni, con l’obiettivo di assicurare efficienza, manutenzione e continuità delle attività sportive.

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    • La sottoscrizione dell’atto è avvenuta alla presenza del sindaco Giovanni Lentini, degli assessori Monia Rubbino e Rosalia Ventimiglia, della responsabile della III Direzione Organizzativa Maria Morici, che ha seguito l’intero iter amministrativo, e dei rappresentanti delle società sportive coinvolte nel progetto.

    L’affidamento conclude un percorso avviato dall’Amministrazione comunale attraverso una procedura pubblica e trasparente, finalizzata a garantire una gestione stabile e funzionale della struttura.

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    • Per l’Amministrazione comunale, lo sport rappresenta uno strumento fondamentale di crescita sociale e culturale. L’obiettivo è offrire nuove opportunità ai giovani, favorire l’aggregazione, sostenere le famiglie e valorizzare il ruolo delle associazioni che operano quotidianamente sul territorio.

    La scelta di affidare la gestione dello stadio nasce dalla volontà di rendere le strutture comunali pienamente fruibili e di rafforzare la collaborazione tra il Comune e il mondo dell’associazionismo sportivo.

    Con il nuovo affidamento, il “Paolo Marino” torna a essere un punto di riferimento per la comunità. La gestione dovrà garantire la piena fruizione dell’impianto, la sua funzionalità e una crescita costante nel tempo, mantenendo la finalità pubblica della struttura e la sua vocazione al servizio dei cittadini.

    L’affidamento arriva in un momento particolarmente significativo per il calcio locale, caratterizzato da un rinnovato entusiasmo attorno ai colori e alle tradizioni sportive della città. Un percorso che trova nuova linfa nella rinascita della Folgore guidata dal presidente Francesco Lombardo, simbolo della ritrovata vitalità del movimento calcistico castelvetranese.

    L’Amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno a sostenere tutte le iniziative che favoriscono la crescita dello sport, nella convinzione che investire nello sport significhi investire nel futuro della comunità. Un augurio di buon lavoro è stato rivolto ai soggetti affidatari e a tutti coloro che contribuiranno a rendere il “Paolo Marino” una struttura sempre più efficiente, viva e aperta alla città.

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