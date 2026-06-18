Castelvetrano piange Massimo Scorsone, chef apprezzato e volto noto della ristorazione

di: Redazione - del 2026-06-18

Profondo cordoglio a Castelvetrano per la scomparsa di Massimo Scorsone, chef molto conosciuto e stimato nel settore della ristorazione. Aveva 54 anni. Originario di Palermo, Scorsone viveva da oltre trent’anni a Castelvetrano, città che aveva scelto come casa e dove aveva costruito la propria famiglia. Nel corso della sua carriera professionale aveva collaborato con importanti ristoranti, locali e sale di ricevimento del territorio, distinguendosi per la sua professionalità e per le sue qualità umane.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio sui social network. Tanti colleghi, amici e conoscenti hanno voluto ricordarlo con parole di affetto e stima, sottolineando non solo le sue capacità come chef, ma anche la disponibilità, la gentilezza e il rispetto che lo hanno sempre contraddistinto. Una perdita che lascia un vuoto nel mondo della ristorazione locale e tra quanti hanno avuto modo di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

L’ultimo saluto a Massimo Scorsone sarà dato domani mattina, venerdì 19 giugno, alle ore 10.30, presso la chiesa dei Padri Cappuccini di Castelvetrano, dove saranno celebrati i funerali. Alla famiglia le più sentite condoglianze della redazione di CastelvetranoNews.it