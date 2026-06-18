Carabinieri sorprendono un ladro in azione dentro un appartamento

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-18

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato in flagranza di reato un giovane cittadino straniero con l'accusa di tentato furto aggravato. L'intervento dei militari è scattato nel corso di un servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un intruso all'interno di un appartamento.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno sorpreso l'uomo ancora all'interno dell'abitazione mentre frugava nelle stanze e metteva a soqquadro gli ambienti alla ricerca di oggetti da asportare. Il giovane è stato quindi bloccato e arrestato. Dopo l'udienza di convalida, è stato trasferito presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Milo, dove saranno espletate le procedure relative a un ordine di espulsione già pendente nei suoi confronti. L'operazione rientra nell'ambito delle attività di controllo e prevenzione svolte quotidianamente dall'Arma dei Carabinieri sul territorio.