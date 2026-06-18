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Tragedia nelle campagne di Ribera, perde la vita un agricoltore di 62 anni

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di: Redazione - del 2026-06-18

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Immagine articolo: Tragedia nelle campagne di Ribera, perde la vita un agricoltore di 62 anni

Tragedia nelle campagne di Ribera. Giuseppe Caternicchia, agricoltore di 62 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto in contrada Serralunga mentre era alla guida del camion con cui stava svolgendo la propria attività lavorativa. Per cause ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo è finito fuori strada e si è ribaltato. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all'uomo. Immediata la richiesta di soccorso, ma all'arrivo del personale sanitario del 118 non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

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    • Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Municipale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo. La notizia della morte di Caternicchia si è rapidamente diffusa in città, suscitando dolore e sgomento. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia.

    «Una persona stimata e conosciuta da tutti», ha ricordato il sindaco Carmelo Pace, che ha espresso la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ai familiari della vittima in questo momento di profondo dolore.

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