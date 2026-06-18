Poggioreale, Vincenzo Sarpa eletto Accolito: prima storica nomina per la parrocchia belicina

di: Mariano Pace - del 2026-06-18

Prestigiosissima nomina per Vincenzo Sarpa, 61 anni, coniugato e padre di due figli, fedele della parrocchia Maria SS. Immacolata di Poggioreale. È stato infatti eletto, per la Chiesa cattolica, Accolito, un ministero di servizio all’altare durante la celebrazione eucaristica. L’investitura ufficiale per Sarpa è avvenuta lo scorso 13 giugno, in occasione della celebrazione eucaristica per la festività di Sant’Antonio da Padova, protettore di Poggioreale.

«Benedici questo tuo figlio eletto al ministero dell’Accolitato – ha rimarcato Sua Eccellenza Angelo Giurdanella, vescovo della diocesi di Mazara del Vallo, nel corso della Santa Messa – fa’ che, assiduo nel servizio dell’altare, distribuisca fedelmente il Pane della Vita e cresca continuamente nella fede e nella carità». È la prima volta, nella storia religiosa della comunità parrocchiale di Poggioreale, che un fedele viene eletto Accolito. Vincenzo Sarpa, prima di richiedere la nomina ad Accolito, ha dovuto studiare per tre anni la Teologia di base. Inoltre, da dieci anni esercita le funzioni di Ministro Straordinario della Santa Comunione. Visibilmente commosso ed emozionato il neo Accolito.

«Quando svolgo questo servizio – evidenzia Vincenzo Sarpa – mi sento sereno e contento, perché so che in quel momento sto servendo il Signore...». A presentarlo come candidato al ministero dell’Accolitato, nella cerimonia svoltasi in Chiesa Madre, è stato il parroco, sacerdote Giovanni Butera. «Pur essendo in prepensionamento per motivi di salute – ha sottolineato il parroco Butera – le sue condizioni non gli impediscono di svolgere con fedeltà, generosità e dedizione il proprio servizio in parrocchia. Si distingue per la sollecitudine e la carità fraterna con cui assiste i parrocchiani ammalati, offrendo loro sostegno spirituale e vicinanza cristiana nelle prove della malattia. Il signor Sarpa Vincenzo – ha proseguito il parroco Giovanni Butera – è una persona stimata dalla nostra comunità quale uomo di profonda sensibilità umana, autentica fede e solida vita spirituale. Alla luce della sua condotta irreprensibile – ha concluso padre Giovanni – della sua testimonianza cristiana e delle sue qualità umane e spirituali, ritengo che il candidato possa essere ammesso al ministero dell’Accolitato».