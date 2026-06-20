Scoperto laboratorio abusivo di "stigghiole": sequestrati 160 chili di interiora non tracciate

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2026-06-20

I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, insieme ai militari del Nas e con il supporto della Stazione Oreto e del personale veterinario dell’Asp, hanno scoperto un laboratorio abusivo per la lavorazione della carne all’interno di un antico casolare situato nel quartiere Montegrappa-Santa Rosalia. L’ispezione è stata condotta in una struttura composta da diversi edifici, ubicata in un’area agricola urbana nei pressi della valle del fiume Oreto, dove in passato erano già stati effettuati controlli e contestate violazioni amministrative.

Durante le verifiche, i militari hanno individuato un’attività clandestina dedicata alla lavorazione di interiora bovine e ovine destinate alla preparazione delle tradizionali stigghiole. All’interno del laboratorio sono stati rinvenuti circa 160 chilogrammi di prodotti, tra carni già lavorate e materie prime, risultati privi di qualsiasi documentazione sulla tracciabilità. L’intero quantitativo è stato posto sotto sequestro. Al titolare dell’attività è stata contestata una sanzione amministrativa di 3 mila euro, poiché il laboratorio era sconosciuto all’Autorità sanitaria competente. Disposta inoltre l’immediata sospensione dell’attività.