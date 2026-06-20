  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Scoperto laboratorio abusivo di "stigghiole": sequestrati 160 chili di interiora non tracciate

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2026-06-20

Commenti
Immagine articolo: Scoperto laboratorio abusivo di "stigghiole": sequestrati 160 chili di interiora non tracciate

I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, insieme ai militari del Nas e con il supporto della Stazione Oreto e del personale veterinario dell’Asp, hanno scoperto un laboratorio abusivo per la lavorazione della carne all’interno di un antico casolare situato nel quartiere Montegrappa-Santa Rosalia. L’ispezione è stata condotta in una struttura composta da diversi edifici, ubicata in un’area agricola urbana nei pressi della valle del fiume Oreto, dove in passato erano già stati effettuati controlli e contestate violazioni amministrative.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Durante le verifiche, i militari hanno individuato un’attività clandestina dedicata alla lavorazione di interiora bovine e ovine destinate alla preparazione delle tradizionali stigghiole. All’interno del laboratorio sono stati rinvenuti circa 160 chilogrammi di prodotti, tra carni già lavorate e materie prime, risultati privi di qualsiasi documentazione sulla tracciabilità. L’intero quantitativo è stato posto sotto sequestro. Al titolare dell’attività è stata contestata una sanzione amministrativa di 3 mila euro, poiché il laboratorio era sconosciuto all’Autorità sanitaria competente. Disposta inoltre l’immediata sospensione dell’attività.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • E-Medical Santa Ninfa H2 dal 11 giugno
  • a4 lisciandra
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Camagna h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    18 Giugno - Il lettore scrive: “Deluso dell’inciviltà sulla spiaggia di Marinella”

    17 Giugno - Il lettore scrive: “Ripristinare la telecamera sulla strada zona Santa Teresa”

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Cumulo di fogliame in piazza Diodoro Siculo", la segnalazione di un lettore

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Telecamere contro l'abbandono dei rifiuti e nei pressi di Museo e Biblioteca?"

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    I più letti

    Castelvetrano piange Massimo Scorsone, chef apprezzato e volto noto della ristorazione

    Castelvetrano, denunciato 53enne panettiere dai Carabinieri

    Messina Denaro: arrestato il medico Burrafato, trovata pistola con matricola abrasa

    Cooperativa Insieme, arriva la sentenza: cinque condanne per bancarotta fraudolenta

    Messina Denaro, perquisito ex primario di Castelvetrano: per gli investigatori sarebbe "Parmigiano"