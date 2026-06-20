Triscina, migliora la distribuzione dell’acqua: nuova turnazione giornaliera

di: Redazione - del 2026-06-20

Migliora il servizio idrico a Triscina grazie all’attivazione di una nuova fornitura da parte di Siciliacque e alle modifiche apportate alla rete di distribuzione. Da ieri è entrato in funzione un nuovo sistema di turnazione giornaliera che garantisce l’erogazione dell’acqua per otto ore consecutive su ciascun versante della borgata.

Il servizio è attivo dalle 7 alle 15 sul lato Tre Fontane e dalle 23 alle 7 sul lato Parco. Le prime rilevazioni confermano una buona pressione di rete e un migliore equilibrio idrico. L’Amministrazione comunale, insieme alla V Direzione e all’assessore Davide Brillo, continuerà a monitorare l’andamento del servizio per consolidare i risultati ottenuti e assicurare continuità anche nei mesi estivi.