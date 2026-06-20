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Tre Fontane, a fuoco portone d’ingresso del locale Insonnia. Indagini in corso. Solidarietà del Sindaco

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di: Redazione - del 2026-06-20

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Immagine articolo: Tre Fontane, a fuoco portone d’ingresso del locale Insonnia. Indagini in corso. Solidarietà del Sindaco

Momenti di preoccupazione a Tre Fontane, dove nelle prime ore della mattinata di oggi, intorno alle 5:00, è stata rinvenuta una bottiglia contenente liquido infiammabile nei pressi del locale Insonnia, danneggiato il cancello di ingresso. 

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    • L’episodio ha immediatamente fatto scattare gli accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine. Determinante si è rivelato il contributo del sistema di videosorveglianza comunale che, insieme al tempestivo intervento dell’Arma dei Carabinieri, ha consentito di individuare in breve tempo i presunti responsabili del gesto.

    Secondo le prime informazioni raccolte, l’accaduto potrebbe essere riconducibile a dissapori sorti dopo che alcune persone non sarebbero state ammesse all’interno dell’attività. Tuttavia, saranno gli ulteriori accertamenti delle autorità competenti a chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità. Nel frattempo, numerose attestazioni di solidarietà sono state rivolte ai titolari e al personale del locale, vittime di un episodio che ha suscitato forte preoccupazione nella comunità.

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    • L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza degli strumenti di sicurezza presenti sul territorio e sul lavoro svolto quotidianamente dalle Forze dell’Ordine per garantire la tutela dei cittadini e delle attività economiche. Tre Fontane, da sempre realtà dinamica e laboriosa, ribadisce il proprio rifiuto verso qualsiasi forma di intimidazione o violenza, stringendosi attorno a chi contribuisce con il proprio lavoro alla crescita sociale ed economica del territorio.

    Solidarietà del Sindaco Mangiaracina ai titolari e al personale dell’Insonnia per il grave episodio avvenuto questa mattina. Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri e al supporto della videosorveglianza comunale, i responsabili sono stati rapidamente individuati. Tre Fontane respinge ogni forma di intimidazione e resta unita a difesa della legalità e del lavoro.

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