Tre Fontane, a fuoco portone d’ingresso del locale Insonnia. Indagini in corso. Solidarietà del Sindaco

di: Redazione - del 2026-06-20

Momenti di preoccupazione a Tre Fontane, dove nelle prime ore della mattinata di oggi, intorno alle 5:00, è stata rinvenuta una bottiglia contenente liquido infiammabile nei pressi del locale Insonnia, danneggiato il cancello di ingresso.

L’episodio ha immediatamente fatto scattare gli accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine. Determinante si è rivelato il contributo del sistema di videosorveglianza comunale che, insieme al tempestivo intervento dell’Arma dei Carabinieri, ha consentito di individuare in breve tempo i presunti responsabili del gesto.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’accaduto potrebbe essere riconducibile a dissapori sorti dopo che alcune persone non sarebbero state ammesse all’interno dell’attività. Tuttavia, saranno gli ulteriori accertamenti delle autorità competenti a chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità. Nel frattempo, numerose attestazioni di solidarietà sono state rivolte ai titolari e al personale del locale, vittime di un episodio che ha suscitato forte preoccupazione nella comunità.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza degli strumenti di sicurezza presenti sul territorio e sul lavoro svolto quotidianamente dalle Forze dell’Ordine per garantire la tutela dei cittadini e delle attività economiche. Tre Fontane, da sempre realtà dinamica e laboriosa, ribadisce il proprio rifiuto verso qualsiasi forma di intimidazione o violenza, stringendosi attorno a chi contribuisce con il proprio lavoro alla crescita sociale ed economica del territorio.

Solidarietà del Sindaco Mangiaracina ai titolari e al personale dell’Insonnia per il grave episodio avvenuto questa mattina. Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri e al supporto della videosorveglianza comunale, i responsabili sono stati rapidamente individuati. Tre Fontane respinge ogni forma di intimidazione e resta unita a difesa della legalità e del lavoro.