Poggioreale: 2,3 milioni di euro per il potenziamento della rete idrica

di: Mariano Pace - del 2026-06-22

Un corposo e importantissimo finanziamento regionale è stato ottenuto dal Comune di Poggioreale. Si tratta del progetto per i lavori di sostituzione della rete idrica, adeguamento del serbatoio di accumulo e della camera di manovra a valle, per un importo complessivo di 2.300.000 euro. Il beneficio è stato concesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, attraverso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nell'ambito dell'Azione 2.5.1 del PR FESR Sicilia 2021-2027.

«Si tratta – evidenzia il sindaco di Poggioreale, Carmelo Palermo, in un messaggio indirizzato ai cittadini – di un altro importante risultato per la nostra comunità, destinato al miglioramento della rete idrica. Le risorse ottenute consentiranno di realizzare interventi strategici per il potenziamento delle infrastrutture idriche del nostro Comune, con benefici concreti per la qualità dei servizi a favore di tutta la cittadinanza. Questa è la conferma dell'impegno concreto di questa Amministrazione nel mettere al centro le reali necessità della nostra comunità e nel costruire basi solide per le generazioni future.

Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: dai tecnici comunali agli uffici regionali per l'attenzione dimostrata e, soprattutto, tutti voi cittadini di Poggioreale per la fiducia e il sostegno che ci date ogni giorno. Ma non ci fermiamo qui.

Questo – conclude il sindaco Carmelo Palermo – è solo uno dei tanti risultati raggiunti fino ad ora. Continueremo a lavorare con la stessa passione e lo stesso impegno per intercettare nuove opportunità di finanziamento e per rendere Poggioreale un Comune sempre più moderno, accogliente e vivibile. Insieme stiamo scrivendo una nuova pagina per la nostra Poggioreale: una pagina piena di speranza, sviluppo e progresso».