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Castelvetrano, posa della prima pietra per il nuovo impianto di biometano da 63 mila tonnellate annue

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-22

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Immagine articolo: Castelvetrano, posa della prima pietra per il nuovo impianto di biometano da 63 mila tonnellate annue

Castelvetrano si prepara ad accogliere una delle più importanti opere nel settore dell’economia circolare e delle energie rinnovabili. Giovedì 25 giugno, alle ore 10, in contrada Airone, sarà inaugurato il cantiere del nuovo impianto di biogas Wet AD con produzione di biometano, sviluppato da Kanadevia Inova in partnership con Sicily Biomethan S.r.l.

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    • L’impianto tratterà oltre 63 mila tonnellate annue di rifiuti organici e FORSU, producendo circa 45,1 GWh di biometano all’anno. Alla cerimonia della posa della prima pietra parteciperanno autorità civili, militari e politiche del territorio, oltre ai sindaci degli undici Comuni della SRR Trapani Sud.

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