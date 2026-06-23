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Castelvetrano, attivi servizi e interventi attivi nelle borgate marinare

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-23

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Immagine articolo: Castelvetrano, attivi servizi e interventi attivi nelle borgate marinare

L’Amministrazione Comunale comunica che sono già operative le attività programmate nelle borgate marinare di Marinella di Selinunte e Triscina. Le verifiche effettuate sull’arenile dopo le mareggiate invernali hanno evidenziato una situazione sensibilmente migliore rispetto allo scorso anno. Già dal mese di marzo una squadra dedicata è al lavoro sulle spiagge, permettendo ai cittadini e ai visitatori di usufruire pienamente degli arenili fin dalle festività primaverili.

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    • Sono inoltre pronti all’impiego il trattore e la macchina pulisci-spiaggia, dopo gli interventi di manutenzione e i controlli tecnici previsti. Le operazioni di pulizia meccanizzata saranno avviate nei tempi stabiliti per la stagione balneare.

    A Marinella proseguono regolarmente le attività di svuotamento dei cestini e gli interventi programmati nelle aree pubbliche, tra cui Villa Quartana, la zona antistante la biglietteria del Parco Archeologico e gli spazi circostanti.

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    • A Triscina sono già state installate le batterie di trespoli e cestini nei principali accessi al mare, nelle stesse postazioni utilizzate durante la stagione 2025. Le attrezzature resteranno in funzione fino al 22 settembre e saranno svuotate cinque volte a settimana, dal venerdì al martedì, inclusi domeniche e giorni festivi. Il servizio è già pienamente operativo.

    La V Direzione “Servizi a Rete e Ambiente”, coordinata dall’architetto Vincenzo Caime, è impegnata da mesi nella pianificazione e nell’attuazione degli interventi necessari per assicurare servizi efficienti nelle borgate marinare durante tutto il periodo estivo. Le attività proseguiranno per l’intera stagione, con particolare attenzione alle esigenze dei residenti, degli operatori economici e dei numerosi visitatori.

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