Maxi truffa alle assicurazioni, 29 persone sotto inchiesta

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2026-06-23

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia nella sua versione online, la Procura di Trapani ha richiesto l’applicazione di misure cautelari nei confronti di 29 persone, in gran parte residenti ad Alcamo, nell’ambito di un’inchiesta su una presunta maxi truffa ai danni delle compagnie assicurative.

Gli investigatori ipotizzano l’esistenza di un’organizzazione strutturata, con ruoli ben definiti, finalizzata a ottenere risarcimenti attraverso la simulazione di incidenti stradali ritenuti inesistenti. Tra gli indagati figura l’avvocato alcamese Ubaldo Ruvolo, 57 anni, per il quale la Procura avrebbe richiesto la misura della custodia cautelare in carcere insieme a un altro indagato.

Secondo l’accusa, Ruvolo avrebbe avuto un ruolo di vertice nella presunta organizzazione. I suoi legali, gli avvocati Antonio Turrisi e Pietro Riggi, hanno dichiarato di essere fiduciosi che il loro assistito potrà chiarire la propria posizione e fornire spiegazioni in merito alle contestazioni mosse nei suoi confronti.

Come ricorda il Giornale di Sicilia, Ruvolo è noto anche per il suo impegno politico ad Alcamo: nel 2019 è stato tra i fondatori locali di Fratelli d'Italia, dopo aver ricoperto in passato il ruolo di vice coordinatore provinciale del PdL e aver partecipato attivamente ai gruppi di Forza Silvio.