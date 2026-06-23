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Furto da 20 mila euro in una casa di villeggiatura a Tre Fontane: denunciato 46enne

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-23

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Immagine articolo: Furto da 20 mila euro in una casa di villeggiatura a Tre Fontane: denunciato 46enne

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Marsala un uomo di 46 anni, attualmente sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ritenuto responsabile di un furto in abitazione.

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    • L’attività investigativa è stata avviata dopo la denuncia presentata dai proprietari di una casa di villeggiatura situata nella frazione balneare di Tre Fontane, dove erano stati sottratti denaro e gioielli.

    Gli accertamenti condotti dai militari, attraverso il sopralluogo nell’abitazione e l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, avrebbero consentito di identificare il presunto autore del colpo.

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    • Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe forzato la porta d’ingresso dell’abitazione, riuscendo a introdursi all’interno e ad appropriarsi di contanti e monili in oro per un valore complessivo stimato in circa 20 mila euro.

    La posizione dell’indagato è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria. Si ricorda che, in questa fase del procedimento, vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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