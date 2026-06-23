Vigile urbano di Mazara muore durante un inseguimento a Milano

di: Redazione - del 2026-06-23

(ph. dal profilo Facebook di Francesco Imprezzabile)

È morto durante un intervento di servizio Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano di 39 anni, originario di Mazara del Vallo. L’incidente si è verificato nella serata di ieri nella zona di Linate.

Secondo una prima ricostruzione, il vigile era impegnato nell’inseguimento di un Suv che non si sarebbe fermato a un posto di controllo predisposto nell’area di Ponte Lambro. Durante le fasi dell’intervento, l’agente avrebbe perso il controllo della moto di servizio, finendo violentemente sull’asfalto.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno verificando se la caduta sia stata causata autonomamente oppure se vi sia stato un contatto con il veicolo in fuga. Proseguono intanto le ricerche del Suv coinvolto.

La notizia della morte del giovane agente ha suscitato profondo cordoglio sia a Milano che nella sua città d’origine. Imprezzabile era molto conosciuto anche sui social network, dove condivideva spesso riflessioni legate al proprio lavoro e al senso del servizio pubblico.

In uno dei suoi ultimi messaggi aveva scritto: «Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità. Non è un mestiere qualunque: è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare il meglio di te stesso».