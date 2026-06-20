L’Arca di Noè in Tour, presente anche l’addestratore castelvetranese Salvatore Totino Pompei

di: Redazione - del 2026-06-20

Salvatore Totino Pompei, addestratore cinofilo originario di Castelvetrano, è tra i protagonisti di “L’Arca di Noè in Tour”, l’evento itinerante collegato al noto programma televisivo dedicato al mondo degli animali, in programma il 20 e 21 giugno presso il Centro Commerciale Porte di Catania. Nel corso delle due giornate, Totino Pompei si esibisce insieme alla sua inseparabile pastore tedesco Maya, proponendo dimostrazioni pratiche di addestramento e collaborazione tra cane e conduttore. Le performance offrono al pubblico l’opportunità di osservare da vicino il lavoro, la preparazione e il rapporto di fiducia che si instaura tra l’animale e il suo addestratore.

L’evento richiama appassionati, famiglie e professionisti del settore, trasformando il centro commerciale etneo in un punto di incontro dedicato alla cinofilia e alla divulgazione delle buone pratiche nel rapporto con gli animali. Per Salvatore Totino Pompei si tratta di un’importante occasione per valorizzare il percorso professionale costruito negli anni nel campo dell’addestramento cinofilo. La partecipazione a una manifestazione legata a una produzione televisiva di rilevanza nazionale rappresenta inoltre una significativa vetrina per far conoscere il proprio lavoro e condividere competenze ed esperienza con un pubblico sempre più ampio.

Affiancato da Maya, l’addestratore siciliano continua così a promuovere la cultura cinofila, portando sul campo professionalità, passione e dedizione maturate nel corso della sua carriera.