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Castelvetrano celebra San Giovanni Battista: al via quattro giorni di fede, tradizione e spettacoli

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di: Redazione - del 2026-06-21

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Immagine articolo: Castelvetrano celebra San Giovanni Battista: al via quattro giorni di fede, tradizione e spettacoli

Hanno preso ufficialmente il via oggi i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono della città di Castelvetrano. Un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità locale che, fino al 24 giugno, animerà il centro cittadino con un ricco programma di iniziative religiose, culturali e ricreative. Le celebrazioni rappresentano un momento di profonda devozione ma anche un'occasione per valorizzare le tradizioni, la storia e il senso di appartenenza alla comunità. Grazie all'impegno dell'arciprete don Giuseppe Undari e della comunità parrocchiale, il programma religioso della Parrocchia San Giovanni Battista accompagnerà i fedeli attraverso celebrazioni eucaristiche, momenti di preghiera e la tradizionale processione dedicata al Santo Patrono.

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    • Accanto agli appuntamenti religiosi si svolgeranno le manifestazioni civili “San Giovanni in Festa 2026”, promosse dalla Pro Loco Castelvetrano Triscina APS e dalla Ditta Fratelli Clemente. Numerose le attività pensate per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori, con spettacoli, animazione, concerti e iniziative culturali. Tra gli eventi più attesi figurano la IX Rievocazione Storica di San Giovanni Battista, la tradizionale consegna delle chiavi della città al Santo Patrono e l'area espositiva “Mercanti per Caso...”, dedicata ad antiquariato, artigianato, vintage e oggettistica.

    Particolare attenzione sarà riservata anche ai più piccoli, che potranno partecipare alle attività di animazione organizzate presso la Villa Regina Margherita. I festeggiamenti rappresentano un'importante occasione di incontro e condivisione per l'intera comunità castelvetranese, chiamata a riscoprire le proprie radici e a vivere insieme giorni di festa, cultura e spiritualità.

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    • L'Amministrazione comunale ha rivolto un invito a cittadini, associazioni e visitatori affinché partecipino numerosi agli eventi in programma, contribuendo a rendere ancora più significativa la Festa di San Giovanni Battista 2026.

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