Castelvetrano, residenti di via Leonardo Sciascia segnalano problemi di sicurezza e viabilità

di: Redazione - del 2026-06-21

Una lettrice, a nome dei residenti di via Leonardo Sciascia a Castelvetrano, ha segnalato alla nostra redazione alcune criticità che interessano la strada. In particolare vengono evidenziati il frequente passaggio di mezzi pesanti e motocicli a velocità sostenuta, il deterioramento del manto stradale con buche e avvallamenti, oltre ai disagi causati da rumori e vibrazioni percepiti anche nelle abitazioni.

I residenti, sottolineando la presenza quotidiana di numerosi bambini che vivono e frequentano la via, chiedono interventi per migliorare la sicurezza, tra cui il rifacimento della carreggiata, misure per il contenimento della velocità, una maggiore tutela dei pedoni e una regolamentazione del traffico pesante. La segnalazione è stata inoltrata anche al Comune affinché vengano effettuate le necessarie verifiche e valutate possibili soluzioni.