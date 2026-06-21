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Estate al via con il caldo record: Sicilia nella morsa dell’afa

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di: Redazione - del 2026-06-21

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Immagine articolo: Estate al via con il caldo record: Sicilia nella morsa dell’afa

Come inizio d’estate torrido in Sicilia, la giornata del solstizio è segnata da livelli di allerta elevati: bollino giallo per le alte temperature a Palermo, Messina, Catania e nel Trapanese, mentre il rischio incendi sale al livello arancione, con particolare attenzione nelle province di Palermo, Enna e Caltanissetta. La Protezione civile regionale conferma uno scenario sostanzialmente invariato rispetto ai giorni precedenti, segnale che la stagione più critica per i roghi è già entrata nel vivo.

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    • Il capo del dipartimento, Salvo Cocina, sottolinea l’impegno delle squadre di monitoraggio sul territorio e invita i cittadini a segnalare tempestivamente comportamenti sospetti, ricordando che dietro molti incendi vi è spesso un’origine dolosa. Inoltre, le elevate temperature e il vento possono favorire una rapida propagazione delle fiamme, capaci di superare anche ampie barriere come le carreggiate stradali e autostradali.

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