Estate al via con il caldo record: Sicilia nella morsa dell’afa

di: Redazione - del 2026-06-21

Come inizio d’estate torrido in Sicilia, la giornata del solstizio è segnata da livelli di allerta elevati: bollino giallo per le alte temperature a Palermo, Messina, Catania e nel Trapanese, mentre il rischio incendi sale al livello arancione, con particolare attenzione nelle province di Palermo, Enna e Caltanissetta. La Protezione civile regionale conferma uno scenario sostanzialmente invariato rispetto ai giorni precedenti, segnale che la stagione più critica per i roghi è già entrata nel vivo.

Il capo del dipartimento, Salvo Cocina, sottolinea l’impegno delle squadre di monitoraggio sul territorio e invita i cittadini a segnalare tempestivamente comportamenti sospetti, ricordando che dietro molti incendi vi è spesso un’origine dolosa. Inoltre, le elevate temperature e il vento possono favorire una rapida propagazione delle fiamme, capaci di superare anche ampie barriere come le carreggiate stradali e autostradali.