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Triscina, inaugurato stamani l’ingresso al Parco Archeologico di Selinunte

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di: Redazione - del 2026-06-21

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Immagine articolo: Triscina, inaugurato stamani l’ingresso al Parco Archeologico di Selinunte

È stato inaugurato il nuovo ingresso lato Triscina del Parco Archeologico di Selinunte, un'importante novità destinata a migliorare l'accessibilità al sito e a rafforzare il legame tra il parco e il territorio circostante. Alla cerimonia hanno preso parte il Direttore del Parco Archeologico, dott. Felice Crescente, il sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, il Presidente del Consiglio comunale Mimmo Celia, l'Assessore Rosalia Ventimiglia e le consigliere Marchese e Italia. Un momento significativo che ha visto anche la partecipazione attiva delle associazioni Progetto Triscina e Demetra, protagoniste di un percorso di collaborazione e sensibilizzazione a favore della valorizzazione dell'area.

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    • Tra i momenti più significativi della giornata anche l’inaugurazione della biblioteca dedicata alla scrittrice e cantante Marilena Monti. Il patrimonio librario, donato dalla famiglia Monti, rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno importante nella vita culturale del territorio, ricoprendo anche il ruolo di direttrice artistica del Teatro Selinus.

    L'apertura dell'ingresso lato Triscina rappresenta un'importante occasione per rilanciare l'area, favorire una maggiore integrazione tra il Parco Archeologico di Selinunte e la frazione marinara e creare nuove opportunità di valorizzazione per Triscina e Selinunte, nel segno della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini. Una speranza per poter dare un futuro al Largo Paola Grassa, con l'auspicio che possa tornare a essere uno spazio vissuto e partecipato, capace di ospitare attività culturali, iniziative sociali ed eventi dedicati alla promozione del territorio.

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