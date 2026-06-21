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Sorpassa con linea continua e investe gruppo di ciclisti. Muore una donna nel palermitano

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del 2026-06-21

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Immagine articolo: Sorpassa con linea continua e investe gruppo di ciclisti. Muore una donna nel palermitano

Grave incidente stradale lungo la strada che collega Palermo a Pioppo, frazione di Monreale, dove una ciclista ha perso la vita e un altro sportivo è rimasto ferito dopo essere stato investito da un’automobile.  Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, una Fiat 500X diretta verso Pioppo, guidata da Giuseppe Lucia, 38 anni, avrebbe effettuato una manovra di sorpasso in un tratto caratterizzato da linea continua, superando tre veicoli e invadendo la corsia opposta.

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    • Proprio in quel momento sopraggiungeva un gruppo di ciclisti diretto verso Palermo.  L’impatto è stato devastante. A perdere la vita è stata Mirela Nicoletta Rusu, cittadina romena di 41 anni, deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. La donna stava pedalando insieme al compagno, che è stato trasportato al pronto soccorso in stato di shock. Un altro ciclista coinvolto nell’incidente è stato invece trasferito in ambulanza all’ospedale Ingrassia con codice giallo.

    I ciclisti sopravvissuti hanno raccontato i drammatici istanti precedenti allo schianto: «È spuntato dalla curva e ce lo siamo trovati davanti all’improvviso. Evitarlo è stato impossibile».  La Procura ha disposto gli accertamenti alcolemici e tossicologici sul conducente dell’auto per chiarire ogni aspetto della vicenda. Nel frattempo, la salma della vittima è stata restituita ai familiari dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria.  Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri di Pioppo e Monreale, coordinati dalla Procura della Repubblica guidata da Maurizio de Lucia. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

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