Il lettore scrive: "Primi abbandoni nei pressi dell'edificio scelto da ordinanza per conferimento". Lentini: "Atto doloso di mentalità mafiosa"
di: Redazione - del 2026-06-22
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore riguardante l'abbandono di rifiuti nei pressi del locale confiscato, dopo ordinanza di qualche giorno fa.
"Iniziati i primi abbandoni di spazzatura davanti all'edificio fatiscente destinato al conferimento dei rifiuti da parte degli esercenti commerciali di zona", recita la nota del lettore.
Duro il commento del Sindaco Lentini: "I sacchi di spazzatura lasciati difronte la porta di ingresso del locale riservato ai gestori di bar e Ristoranti per i loro bidoni e' un atto doloso frutto di una mentalita' mafiosa che vuole impedire di portare ordine nella gestione dei rifiuti nella borgata di Marinella".