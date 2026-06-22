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Il lettore scrive: "Primi abbandoni nei pressi dell'edificio scelto da ordinanza per conferimento". Lentini: "Atto doloso di mentalità mafiosa"

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di: Redazione - del 2026-06-22

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Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore riguardante l'abbandono di rifiuti nei pressi del locale confiscato, dopo ordinanza di qualche giorno fa.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "Iniziati i primi abbandoni di spazzatura davanti all'edificio fatiscente destinato al conferimento dei rifiuti da parte degli esercenti commerciali di zona", recita la nota del lettore. 

    Duro il commento del Sindaco Lentini: "I sacchi di spazzatura lasciati difronte la porta di ingresso del locale riservato ai gestori di bar e Ristoranti per i loro bidoni e' un atto doloso frutto di una mentalita' mafiosa che vuole impedire di portare ordine nella gestione dei rifiuti nella borgata di Marinella".

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    Il lettore scrive

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