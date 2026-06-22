Controlli in mare e a terra, i Carabinieri sequestrano pesce senza tracciabilità e pescato vietato

del 2026-06-22

I Carabinieri della Motovedetta di Trapani hanno eseguito negli ultimi mesi una serie di controlli in mare e a terra volti a verificare il rispetto delle norme del codice della navigazione e la regolarità e la tracciabilità dei prodotti ittici smerciati nel capoluogo. Al termine degli accertamenti, da marzo 2026 ad oggi, i militari del servizio navale hanno sottoposto a controllo oltre 100 soggetti e quasi 50 tra natanti imbarcazioni e motopesca, oltre a 25 esercizi commerciali.

Proprio dai controlli alle pescherie sono state elevate delle contravvenzioni e sequestrato del prodotto ittico privo della documentazione inerente la tracciabilità per circa 40 kg di prodotto ittico e altri 80 kg di pescato in quanto messo in vendita nel periodo di fermo biologico.