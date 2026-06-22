Castelvetrano, 173 mila euro per riattivare i pozzi di Airone-Staglio: approvato il progetto esecutivo

di: Redazione - del 2026-06-22

Un investimento da 173 mila euro per restituire piena efficienza ai pozzi comunali di contrada Airone-Staglio e rafforzare la capacità di approvvigionamento idrico della città. È quanto previsto dal progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 137 del 17 giugno 2026.

L'intervento, considerato strategico dall'Amministrazione comunale, nasce dall'esigenza di fronteggiare le criticità legate alla persistente emergenza idrica che continua a interessare la Sicilia. La proposta è stata elaborata dalla V Direzione “Servizi a Rete ed Ambiente”, guidata dall'architetto Vincenzo Caime, che ha evidenziato la necessità di intervenire tempestivamente per garantire una maggiore continuità del servizio idrico.

Il progetto prevede il revamping e la riattivazione di quattro pozzi comunali attualmente fuori servizio nella contrada Airone-Staglio. Il fermo degli impianti ha infatti ridotto la capacità di distribuzione dell'acqua sul territorio, con ripercussioni sia per i cittadini che per le attività produttive.

Dalle verifiche tecniche effettuate dagli uffici comunali è emerso che tra le principali cause dei guasti figurano le anomalie delle linee di alimentazione elettrica, soggette a frequenti interruzioni e sbalzi di tensione. Per affrontare il problema, il Comune ha già avviato un confronto con E-Distribuzione finalizzato alla realizzazione di sistemi di alimentazione più affidabili e moderni.

Il progetto è stato redatto dal tecnico comunale Giuseppe Aggiato e comprende opere di ammodernamento e riqualificazione degli impianti di captazione, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza complessiva della rete idrica e aumentare la resilienza del sistema.

L'investimento sarà interamente finanziato attraverso le risorse derivanti dalle misure di compensazione ambientale e territoriale previste dalla convenzione sottoscritta tra il Comune di Castelvetrano e la società ERG Wind Energy. Una scelta che consentirà di realizzare l'opera senza incidere sulle risorse ordinarie del bilancio comunale.

Con questo intervento l'Amministrazione punta a potenziare le infrastrutture idriche cittadine e a garantire una risposta più efficace alle sfide poste dalla crescente pressione sulla risorsa acqua, oggi tra le principali emergenze per i comuni siciliani.