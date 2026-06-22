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Castelvetrano, 173 mila euro per riattivare i pozzi di Airone-Staglio: approvato il progetto esecutivo

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di: Redazione - del 2026-06-22

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Un investimento da 173 mila euro per restituire piena efficienza ai pozzi comunali di contrada Airone-Staglio e rafforzare la capacità di approvvigionamento idrico della città. È quanto previsto dal progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 137 del 17 giugno 2026.

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    • L'intervento, considerato strategico dall'Amministrazione comunale, nasce dall'esigenza di fronteggiare le criticità legate alla persistente emergenza idrica che continua a interessare la Sicilia. La proposta è stata elaborata dalla V Direzione “Servizi a Rete ed Ambiente”, guidata dall'architetto Vincenzo Caime, che ha evidenziato la necessità di intervenire tempestivamente per garantire una maggiore continuità del servizio idrico.

    Il progetto prevede il revamping e la riattivazione di quattro pozzi comunali attualmente fuori servizio nella contrada Airone-Staglio. Il fermo degli impianti ha infatti ridotto la capacità di distribuzione dell'acqua sul territorio, con ripercussioni sia per i cittadini che per le attività produttive.

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    • Dalle verifiche tecniche effettuate dagli uffici comunali è emerso che tra le principali cause dei guasti figurano le anomalie delle linee di alimentazione elettrica, soggette a frequenti interruzioni e sbalzi di tensione. Per affrontare il problema, il Comune ha già avviato un confronto con E-Distribuzione finalizzato alla realizzazione di sistemi di alimentazione più affidabili e moderni.

    Il progetto è stato redatto dal tecnico comunale Giuseppe Aggiato e comprende opere di ammodernamento e riqualificazione degli impianti di captazione, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza complessiva della rete idrica e aumentare la resilienza del sistema.

    L'investimento sarà interamente finanziato attraverso le risorse derivanti dalle misure di compensazione ambientale e territoriale previste dalla convenzione sottoscritta tra il Comune di Castelvetrano e la società ERG Wind Energy. Una scelta che consentirà di realizzare l'opera senza incidere sulle risorse ordinarie del bilancio comunale.

    Con questo intervento l'Amministrazione punta a potenziare le infrastrutture idriche cittadine e a garantire una risposta più efficace alle sfide poste dalla crescente pressione sulla risorsa acqua, oggi tra le principali emergenze per i comuni siciliani.

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