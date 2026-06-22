Marinella, posidonia accumulata sul molo: iniziano i lavori di trasferimento

di: Redazione - del 2026-06-22

Sono iniziate dal porticciolo di Marinella di Selinunte le operazioni di rimozione e trasferimento della posidonia accumulata lungo il molo. L'escavatore è al lavoro per caricare il materiale organico sui tir che, una volta completato il carico, lo trasporteranno nei centri autorizzati per il trattamento e lo smaltimento.

L’intervento rientra nelle attività straordinarie, indette dalla Regione Siciliana, per la pulizia e la gestione delle ingenti quantità di posidonia spiaggiata, fenomeno che negli ultimi anni ha interessato il porticciolo di Marinella. Le operazioni, coordinate dagli enti competenti, mirano a ripristinare il decoro dell’area portuale e delle spiagge limitrofe, garantendo al tempo stesso il rispetto delle normative ambientali vigenti.

I camion stanno effettuando viaggi continui dal porticciolo verso gli impianti di destinazione, mentre il grosso escavatore provvede alla movimentazione del materiale accumulato. L’obiettivo è completare nel più breve tempo possibile la rimozione dei depositi, migliorando la fruibilità del litorale in vista della stagione turistica.