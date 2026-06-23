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Salvatore Stuppia entra nel Consiglio del Libero Consorzio di Trapani

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di: Redazione - del 2026-06-23

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Immagine articolo: Salvatore Stuppia entra nel Consiglio del Libero Consorzio di Trapani

Il consigliere comunale Salvatore Stuppia entra a far parte del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. La nomina consente a Castelvetrano di essere rappresentata nell’organo di governo dell’ente di area vasta, chiamato a svolgere funzioni di coordinamento e programmazione su tematiche di interesse sovracomunale.

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    • Nel corso della sua attività amministrativa, Stuppia ha maturato un’esperienza istituzionale che potrà contribuire al confronto sulle principali questioni riguardanti il territorio provinciale. Il nuovo incarico rappresenta un’opportunità per portare all’attenzione del Consiglio le esigenze e le priorità della comunità castelvetranese.

    Al neo componente del Consiglio del Libero Consorzio sono stati rivolti dal Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini dalla fanpage social. 

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