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Coop Insieme, assoluzione con formula piena nel processo tributario, dopo la condanna per bancarotta

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di: Redazione - del 2026-06-23

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Immagine articolo: Coop Insieme, assoluzione con formula piena nel processo tributario, dopo la condanna per bancarotta

(ph. L’Avvocato Tancredi Bongiorno, legale di Giuseppe Scozzari)

Il Tribunale Penale di Marsala, oggi 23 giugno 2026, ha assolto con formula piena Giuseppe Scozzari, legale rappresentante della Cooperativa Insieme (fallita nel 2019), e Valentina Corallo, legale rappresentante della Cooperativa I Locandieri, per i reati tributari di evasione fiscale e false fatturazioni.  La Procura aveva chiesto un anno e nove mesi di reclusione per ciascuno dei due imputati. In tale processo, l’Avv. Tancredi Bongiorno, insieme al tributarista Avv. Antonio Palmeri del Foro di Milano, difendeva entrambi gli imputati.

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    • La sentenza segue la  condanna per bancarotta fraudolenta di pochi giorni fa con la quale il Tribunale collegiale di Marsala ha condannato, oltre Scozzari e Corallo,  anche Giusone Giusi e Accardo Vito, anch’essi assistiti dagli stessi legali. Scozzari esprime soddisfazione per l’assoluzione odierna.

    Il percorso giudiziario, da Gorizia (assoluzione per associazione a delinquere) ai procedimenti di peculato e truffa a Marsala (assoluzioni), culmina qui. La difesa attende quindi le sole motivazioni della sentenza di bancarotta per valutare e proporre l’appello.

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