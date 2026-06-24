Folle fuga in acquascooter: due uomini ai domiciliari

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-24

(ph. immagine da video di Palermtoday)

Nel pomeriggio del 21 giugno 2026, la Guardia di Finanza di Palermo è intervenuta nel Golfo di Capo Zafferano dopo una segnalazione al numero 117 relativa a un acquascooter che effettuava manovre pericolose ad alta velocità con due persone a bordo prive di casco.

Durante il controllo, il conducente del mezzo ha ignorato l’alt dei militari dirigendosi verso un natante presente in zona. Gli occupanti dell’imbarcazione hanno quindi ostacolato le operazioni di polizia, assumendo un atteggiamento aggressivo e rivolgendo minacce all’equipaggio della Guardia di Finanza. L’acquascooter ha inoltre effettuato ulteriori manovre evasive, mettendo a rischio la sicurezza dei presenti.

La situazione è stata riportata sotto controllo grazie all’intervento di una seconda unità navale del Corpo, che ha consentito di mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza anche a una donna incinta presente durante le fasi concitate dell’operazione.

Al termine degli accertamenti, due uomini sono stati arrestati in flagranza per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. I controlli alcolemici hanno inoltre evidenziato valori superiori ai limiti di legge, mentre uno dei due è stato denunciato anche per ubriachezza manifesta in luogo pubblico.

Il 23 giugno il Tribunale di Termini Imerese ha convalidato gli arresti, disponendo per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il procedimento penale è tuttora pendente e la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva.