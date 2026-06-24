Il castelvetranese Vito Iannone nuovo Direttore di Ostetricia e Ginecologia del Sant’Antonio Abate

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-24

Il dottor Vito Iannone è il nuovo Direttore dell’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. La nomina è stata formalizzata oggi con la firma del contratto alla presenza del Commissario straordinario dell’ASP di Trapani, Sabrina Pulvirenti, al termine della procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile.

Nato a Castelvetrano nel 1975, Iannone si è specializzato in Ginecologia e Ostetricia presso l’Università Cattolica di Roma. Dal 2007 ha prestato servizio all’ospedale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso, per poi entrare nell’ASP di Trapani nel 2013.

Dal luglio 2024 ha ricoperto il ruolo di responsabile facente funzioni della stessa Unità operativa complessa. Il nuovo incarico di direttore decorrerà dal prossimo 1° luglio.