Incendio alla Croce Rossa, i dipendenti Keidea difendono il magazzino in attesa dei soccorsi

di: Redazione - del 2026-06-25

In merito al vasto incendio che oggi ha interessato la zona della Croce Rossa di Castelvetrano, minacciando anche alcune attività commerciali limitrofe, tra cui uno dei depositi Keidea, Salvo Di Benedetto, responsabile della logistica dell’azienda, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai dipendenti che sono intervenuti tempestivamente per difendere il magazzino dall’avanzata delle fiamme.

Prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, ai quali viene rivolto un ulteriore ringraziamento per il loro prezioso intervento, i lavoratori hanno affrontato con coraggio una situazione estremamente critica, cercando di contenere l’incendio che stava divorando tutto ciò che incontrava sul proprio cammino. Con grande senso di responsabilità hanno protetto l’edificio, le merci custodite al suo interno e il lavoro di oltre 60 dipendenti dell’azienda.

Salvo Di Benedetto, anche a nome della proprietà di Keidea, ha sottolineato come il gesto compiuto da questi lavoratori rappresenti molto più del semplice svolgimento delle proprie mansioni: è la dimostrazione concreta di dedizione, impegno, sacrificio, spirito di servizio e attaccamento all’azienda.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Giacomo Barraco, Peppe Biondo, Baldo Gucciardi, Daniele Bertolino, Paolo Ingrasciotta, Calogero Cappadonna, Baldo Vaiana e Peppe Tobia, protagonisti di un intervento che ha contribuito a salvaguardare il magazzino Keidea in attesa dell’arrivo dei soccorsi.