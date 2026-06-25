Messina Denaro, l’ex avvocato Antonio Messina è processabile: i periti confermano le capacità cognitive

di: Redazione - (fonte: ansa.it) - del 2026-06-25

Proseguirà il processo per associazione mafiosa a carico di Antonio Messina, ottantenne ex avvocato di Campobello di Mazara, nel Trapanese. I periti nominati dal Tribunale di Marsala hanno infatti accertato che l’imputato è in possesso delle necessarie capacità cognitive per affrontare il procedimento giudiziario. La valutazione è stata illustrata in aula dal medico legale Pierangela Fleres e dall’oncologo Francesco Verderame, incaricati dal collegio presieduto dal giudice Vito Marcello Saladino. La perizia era stata disposta il 22 aprile scorso a seguito della richiesta avanzata dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Paolo Paladino e Biagio Di Maria, che puntava a ottenere la sospensione del processo per motivi di salute.

Alla richiesta si era opposto il pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, Vincenzo Amico. Alla luce delle conclusioni dei consulenti, il tribunale ha respinto l’istanza difensiva e dichiarato aperto il dibattimento. Dopo la richiesta di ammissione delle prove da parte della pubblica accusa, il procedimento è stato rinviato all’8 luglio, data in cui verrà conferito l’incarico per la trascrizione delle intercettazioni raccolte durante le indagini.

Secondo l’accusa, Messina avrebbe svolto per anni un ruolo centrale nella gestione delle risorse economiche e degli affari della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, contribuendo anche al sostegno economico del boss Matteo Messina Denaro durante il lungo periodo di latitanza. L’ex professionista era già stato condannato in passato a sette anni di reclusione per traffico di droga e successivamente a 23 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Condanne che avevano portato alla sua radiazione dall’Ordine degli avvocati.