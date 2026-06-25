  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Messina Denaro, l’ex avvocato Antonio Messina è processabile: i periti confermano le capacità cognitive

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - (fonte: ansa.it) - del 2026-06-25

Commenti
Immagine articolo: Messina Denaro, l’ex avvocato Antonio Messina è processabile: i periti confermano le capacità cognitive

Proseguirà il processo per associazione mafiosa a carico di Antonio Messina, ottantenne ex avvocato di Campobello di Mazara, nel Trapanese. I periti nominati dal Tribunale di Marsala hanno infatti accertato che l’imputato è in possesso delle necessarie capacità cognitive per affrontare il procedimento giudiziario. La valutazione è stata illustrata in aula dal medico legale Pierangela Fleres e dall’oncologo Francesco Verderame, incaricati dal collegio presieduto dal giudice Vito Marcello Saladino. La perizia era stata disposta il 22 aprile scorso a seguito della richiesta avanzata dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Paolo Paladino e Biagio Di Maria, che puntava a ottenere la sospensione del processo per motivi di salute.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Alla richiesta si era opposto il pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, Vincenzo Amico. Alla luce delle conclusioni dei consulenti, il tribunale ha respinto l’istanza difensiva e dichiarato aperto il dibattimento. Dopo la richiesta di ammissione delle prove da parte della pubblica accusa, il procedimento è stato rinviato all’8 luglio, data in cui verrà conferito l’incarico per la trascrizione delle intercettazioni raccolte durante le indagini.

    Secondo l’accusa, Messina avrebbe svolto per anni un ruolo centrale nella gestione delle risorse economiche e degli affari della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, contribuendo anche al sostegno economico del boss Matteo Messina Denaro durante il lungo periodo di latitanza. L’ex professionista era già stato condannato in passato a sette anni di reclusione per traffico di droga e successivamente a 23 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Condanne che avevano portato alla sua radiazione dall’Ordine degli avvocati.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Di Stefano Soluzioni Partanna H2 dal 3 giugno
  • E-Medical Santa Ninfa H2 dal 11 giugno
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Camagna h2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    22 Giugno - Il lettore scrive: "Primi abbandoni nei pressi dell'edificio scelto da ordinanza per conferimento". Lentini: "Atto doloso di mentalità mafiosa"

    21 Giugno - Castelvetrano, residenti di via Leonardo Sciascia segnalano problemi di sicurezza e viabilità

    18 Giugno - Il lettore scrive: “Deluso dell’inciviltà sulla spiaggia di Marinella”

    17 Giugno - Il lettore scrive: “Ripristinare la telecamera sulla strada zona Santa Teresa”

    09 Giugno - Il lettore scrive: "Cumulo di fogliame in piazza Diodoro Siculo", la segnalazione di un lettore

    I più letti

    Furto da 20 mila euro in una casa di villeggiatura a Tre Fontane: denunciato 46enne

    Vasto incendio nella zona industriale a Castelvetrano. Colpita dalle fiamme la sede della Croce Rossa

    Sorpassa con linea continua e investe gruppo di ciclisti. Muore una donna nel palermitano

    Da Castelvetrano al Giappone tra satelliti, missioni spaziali e l’amore per la Sicilia. Storia di Giuliana Miceli

    Tre Fontane, a fuoco portone d’ingresso del locale Insonnia. Indagini in corso. Solidarietà del Sindaco