Titolari ex Oleificio precisano: "Bene non confiscato per fatti mafiosi"

di: Redazione - del 2026-06-25

Giunge alla nostra redazione la precisazione dei titolari dell'ex Oleificio Murania, adesso luogo che ospita la sede del Comitato della Croce Rossa di Castelvetrano che ieri è stato fortemente danneggiato dall'incendio sviluppatosi nelle vicinanze. Lo stesso Sindaco di Castelvetrano, in un post sulla propria fanpage aveva fatto riferimento ad un bene "confiscato alla mafia".



"Non sono mai stato condannato per mafia - esordisce uno dei titolari -. La confisca non è avvenuta per mafia e si continua ancora a battagliare su questa situazione che io ritengo che sia lesiva nei miei confronti e nella storia della mia famiglia. Consulterò il mio legale per capire se ci sono i termini di una querela".