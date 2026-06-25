Castelvetrano, soste non autorizzate: tolleranza zero della Polizia Municipale

di: Redazione - del 2026-06-25

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Municipale contro il fenomeno delle soste irregolari nel territorio comunale. L’Amministrazione ha disposto una linea di rigorosa vigilanza per garantire il rispetto delle norme del Codice della strada e tutelare i diritti di cittadini e operatori economici.

Particolare attenzione sarà rivolta agli stalli riservati alla consegna delle merci e ai parcheggi destinati alle persone con disabilità, troppo spesso occupati abusivamente da automobilisti privi di autorizzazione. Una condotta che crea notevoli disagi sia alle attività commerciali sia a chi necessita di spazi dedicati per esigenze di mobilità.

Gli agenti della Polizia Municipale intensificheranno i controlli nelle aree maggiormente interessate, procedendo con sanzioni nei confronti dei trasgressori. L’obiettivo è garantire una maggiore fruibilità degli spazi pubblici e promuovere il rispetto delle regole da parte di tutti gli utenti della strada. L’invito rivolto ai cittadini è quello di adottare comportamenti responsabili, evitando soste improprie che compromettono la sicurezza e la vivibilità urbana.