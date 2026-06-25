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Controlli Asp Trapani nei ristoranti: sospesa un’attività per gravi carenze igienico-sanitarie

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di: Comunicato Stampa - del 2026-06-25

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Immagine articolo: Controlli Asp Trapani nei ristoranti: sospesa un’attività per gravi carenze igienico-sanitarie

Proseguono i controlli del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Trapani negli esercizi di ristorazione che preparano e somministrano alimenti a base di pesce crudo. Le attività ispettive, condotte dai Servizi territoriali di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, hanno portato all’emissione di prescrizioni specifiche e all’applicazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.000 euro.

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    • Nel corso delle verifiche, i veterinari dell’Azienda sanitaria hanno inoltre disposto la sospensione temporanea dell’attività di un esercizio commerciale, dove sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie incompatibili con il regolare svolgimento del servizio.

    L’attività di controllo rientra nelle competenze istituzionali del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, struttura composta da medici veterinari, tecnici della prevenzione e personale tecnico-amministrativo, impegnata quotidianamente sul territorio provinciale nella vigilanza delle filiere produttive e nella tutela della salute pubblica.

    L’azione dell’Asp si sviluppa lungo l’intera catena alimentare, seguendo il principio del “dal campo alla tavola”, dalla produzione primaria fino alla preparazione e alla somministrazione degli alimenti destinati al consumo umano. L’obiettivo è garantire elevati standard di sicurezza alimentare e proteggere la salute dei consumatori attraverso controlli costanti e mirati.

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