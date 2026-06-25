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La popstar internazionale Rosalìa ai Templi di Selinunte. Uno scatto sui social per i 28 Milioni di Followers

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di: Federico Pier Paolo Indelicato - del 2026-06-25

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Immagine articolo: La popstar internazionale Rosalìa ai Templi di Selinunte. Uno scatto sui social per i 28 Milioni di Followers

La superstar internazionale Rosalía Vila Tobella, nota semplicemente come Rosalía, ha scelto la Sicilia per una fuga fuori dai radar. Tra templi millenari e l'energia del capoluogo, l'artista spagnola ha raccontato alcuni momenti del suo viaggio ai 28 milioni di follower che la seguono su Instagram.

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    • C’è chi l’avrebbe potuta incrociare tra le maestose colonne doriche di Marinella di Selinunte o tra i vicoli storici del capoluogo, ignaro di trovarsi davanti a una delle voci più influenti della musica globale.

    Rosalia, la popstar spagnola capace di ridefinire i confini della musica contemporanea, ha fatto tappa in Sicilia, vivendo un’esperienza dal sapore intimo e profondamente suggestivo.

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    • Il viaggio dell'artista — al secolo Rosalía Vila Tobella — ha toccato la Sicilia occidentale, e non poteva mancare una tappa al Parco Archeologico di Selinunte.

    Lontana dai riflettori dei grandi palchi, la cantante si è lasciata rapire dalla potenza millenaria del sito archeologico pubblicando una foto che inquadra il fuso della vecchia e scrivendo “Sicilia divina”.

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