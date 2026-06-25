La popstar internazionale Rosalìa ai Templi di Selinunte. Uno scatto sui social per i 28 Milioni di Followers

di: Federico Pier Paolo Indelicato - del 2026-06-25

La superstar internazionale Rosalía Vila Tobella, nota semplicemente come Rosalía, ha scelto la Sicilia per una fuga fuori dai radar. Tra templi millenari e l'energia del capoluogo, l'artista spagnola ha raccontato alcuni momenti del suo viaggio ai 28 milioni di follower che la seguono su Instagram.

C’è chi l’avrebbe potuta incrociare tra le maestose colonne doriche di Marinella di Selinunte o tra i vicoli storici del capoluogo, ignaro di trovarsi davanti a una delle voci più influenti della musica globale.

Rosalia, la popstar spagnola capace di ridefinire i confini della musica contemporanea, ha fatto tappa in Sicilia, vivendo un’esperienza dal sapore intimo e profondamente suggestivo.

Il viaggio dell'artista — al secolo Rosalía Vila Tobella — ha toccato la Sicilia occidentale, e non poteva mancare una tappa al Parco Archeologico di Selinunte.

Lontana dai riflettori dei grandi palchi, la cantante si è lasciata rapire dalla potenza millenaria del sito archeologico pubblicando una foto che inquadra il fuso della vecchia e scrivendo “Sicilia divina”.