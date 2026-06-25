A Éric Vuillard il Premio Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa 2026

di: Mariano Pace - del 2026-06-25

Annunciato il vincitore della XXI edizione del Premio Letterario Internazionale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" 2026. È Éric Vuillard con l'opera "L'ordine del giorno" (edizioni e/o). La cerimonia di conferimento avrà luogo sabato 1 agosto 2026 a Santa Margherita di Belice, in Piazza Matteotti, dove, attraverso il linguaggio dell'arte e della musica, si approfondiranno i contenuti dell'opera vincitrice. A decretarne la vittoria la giuria composta da: Mercedes Monmany (presidente), Marinella Fiume, Mathieu Jung, Bernardina Rago, Marino Sinibaldi.

Éric Vuillard, scrittore e cineasta nato a Lione, è l'autore di Tristesse de la terre (2014), 14 juillet (2016) e La guerra dei poveri (e/o, 2019). I suoi libri, tradotti in quaranta lingue, gli sono valsi numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Goncourt per "L'ordine del giorno" (e/o, 2017) e, nel 2025, il Premio Ernst Bloch per l'insieme della sua opera.

Il romanzo vincitore descrive alcuni momenti dell'ascesa di Adolf Hitler: il sostegno da parte dei grandi industriali tedeschi e la tragica annessione forzata dell'Austria alla Germania nazista.

Nel racconto sono colti anche aspetti grotteschi e poco noti di episodi risalenti agli anni Trenta, in un'Europa dove le differenze sociali e la povertà scatenarono l'ascesa delle dittature nazifasciste.

"Regista oltre che scrittore, Vuillard intraprende, opera dopo opera, la riscrittura di momenti chiave della Storia" - afferma Mercedes Monmany, presidente della Giuria del Premio Tomasi di Lampedusa - "e lo fa partendo dalle sue profondità più oscure e insignificanti. O, se preferite, dalle sue fogne. Da alcuni orli sporchi, sfuggiti quasi clandestinamente alla narrazione formale e ufficiale di ciò che oggi conosciamo come Storia. È un esperto nel catturare quei lampi carichi di intensità e significato, persi in mezzo a valanghe feroci, inarrestabili e torrenziali che travolgono ogni cosa sul loro cammino senza rivelare il dettaglio che tanto spiega.

'La verità è sparsa in ogni sorta di particelle', spiega nel suo romanzo L'ordine del giorno, quasi fosse il suo motto. Un'opera - continua Monmany - in perfetta e armoniosa consonanza con i suoi lavori precedenti, altrettanto concisi e altrettanto potenti. Da anni, Vuillard si è indubbiamente affermato non solo come uno dei migliori scrittori francesi contemporanei, ma anche come uno dei migliori del panorama letterario europeo odierno".

Frutto di un'intuizione di Gioacchino Lanza Tomasi, figlio adottivo dell'autore de "Il Gattopardo", il Premio Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa è riuscito negli anni a dare lustro alla cittadina di Santa Margherita di Belice, riconosciuta come la piccola Donnafugata del romanzo più letto al mondo.

Per il sindaco di Santa Margherita di Belice, Gaspare Viola, la scelta della giuria conferma il prestigio che il Premio Lampedusa ha acquisito nel corso degli anni:

"Éric Vuillard trae spunto dalla storia, ci invita a coglierne i limiti e gli inganni, a distinguerla dalla straordinaria complessità della realtà che c'è dietro, complessità che dobbiamo saper leggere. È un tema caro a Carlo Ginzburg, che ci ha lasciati da poco e fu insignito del Lampedusa nel 2019. Ecco" - conclude Viola - "Vuillard ci mostra come la letteratura possa divenire strumento di conoscenza della storia".

Il Premio Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa si conferma tra gli appuntamenti culturali più prestigiosi della Sicilia. La manifestazione è stata ufficialmente inserita tra i Grandi Eventi di richiamo turistico della Regione Siciliana e ha ottenuto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

"Siamo felici di accogliere a Santa Margherita di Belice Éric Vuillard, autore tra i più autorevoli del panorama letterario internazionale" - aggiunge l'assessore al Turismo Deborah Ciaccio - "la sua presenza nella terra che ispirò Il Gattopardo conferma il valore del Premio Tomasi di Lampedusa come ponte tra la grande letteratura europea e un territorio che continua a fare della cultura il proprio tratto distintivo".

La XXI edizione del Premio si svolgerà sabato 1° agosto 2026 nella suggestiva cornice di Palazzo Filangeri-Cutò, in Piazza Matteotti a Santa Margherita di Belice, nell'ambito del Festival del Gattopardo.

La cerimonia di consegna sarà preceduta, il 31 luglio, dall'"Officina del Racconto", un progetto che coinvolge i giovani del territorio nell'arte della scrittura creativa attraverso laboratori dedicati al racconto e alla narrazione. Domenica 2 agosto, con "La Cucina del Gattopardo", si darà invece vita a un viaggio tra sapori, tradizioni e suggestioni enogastronomiche per celebrare la cultura siciliana.

Le varie edizioni del Premio Letterario hanno visto la presenza di: Abraham B. Yehoshua, Tahar Ben Jelloun, Claudio Magris, Anita Desai, Edoardo Sanguineti, Amos Oz, Javier Marías, Fleur Jaeggy, Valeria Parrella, Emmanuel Carrère, Fernando Aramburu, Carlo Ginzburg, Francesco Piccolo, Pierre Michon, Alberto Anile, Maria Gabriella Giannice e dei Premi Nobel per la Letteratura Kazuo Ishiguro, Mario Vargas Llosa e Orhan Pamuk.