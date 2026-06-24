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Kart, Casiglia trionfa a Triscina e vola in testa al campionato

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di: Redazione - del 2026-06-24

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Immagine articolo: Kart, Casiglia trionfa a Triscina e vola in testa al campionato

Francesco Casiglia conquista la quarta prova del campionato SWS Sprint e balza al comando della classifica Pro. Sul circuito di Triscina, reso particolarmente insidioso dalle elevate temperature, il pilota palermitano ha ottenuto il terzo tempo in qualifica prima di imporsi al termine di un acceso duello con Giuseppe Di Maio. Le condizioni climatiche estreme hanno messo a dura prova piloti e mezzi. Sul podio sono saliti Giovanni Incandela e Renato Coppola, favoriti dalla penalità inflitta a Di Maio per un pit stop non conforme al regolamento. Quarto posto per Andrea Mazzara. La graduatoria della Pro cambia così volto: Casiglia guida con 199 punti, seguito da Coppola a quota 184 e da Mazzara con 155.

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    • Nella Gentlemen successo per Giampiero Campo davanti al rientrante Max Cannatella, tornato alle gare di campionato dopo un anno di assenza. Terzo Antonio Palazzotto. Anche in questa categoria la classifica viene stravolta: Giorgio Giannitrapani sale al comando con 221 punti, davanti ad Alessandro Lupo (178) e allo stesso Campo (171).

    Tra gli Junior, vittorie per Manfredi Cusimano nella Gentlemen e Gaetano Paziente nella Pro. Sul podio anche Carmelo Russo e Giorgio Surdi nella Gentlemen, Claudio Di Giorgi e Samuele Lombardo nella Pro. Con classifiche ancora molto corte, tutti i campionati restano più aperti che mai.

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