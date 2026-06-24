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Castelvetrano riceve la Bandiera REIMAR: premiata la tradizione marinara di Marinella

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di: Redazione - del 2026-06-24

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Immagine articolo: Castelvetrano riceve la Bandiera REIMAR: premiata la tradizione marinara di Marinella

Il Comune di Castelvetrano ha ricevuto la Bandiera REIMAR, il riconoscimento assegnato ai Comuni aderenti al Registro del Patrimonio Marittimo della Sicilia, progetto dedicato alla tutela e alla valorizzazione delle tradizioni marinare dell’Isola.

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    • La consegna è avvenuta a Palermo durante il convegno “La Sicilia e la pesca: un mare di opportunità”, promosso dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana. A rappresentare l’Amministrazione comunale è stato l’assessore Salvatore Ingrasciotta, accompagnato da Lina Stabile, esperta del Sindaco per la progettazione, e da Carlo Barraco, rappresentante della marineria di Selinunte.

    Ah Il riconoscimento premia il patrimonio culturale, storico e identitario legato al mare e alla pesca di Marinella di Selinunte, confermando il valore delle tradizioni locali e aprendo nuove opportunità di promozione e valorizzazione del territorio.

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