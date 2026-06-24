Castelvetrano riceve la Bandiera REIMAR: premiata la tradizione marinara di Marinella

di: Redazione - del 2026-06-24

Il Comune di Castelvetrano ha ricevuto la Bandiera REIMAR, il riconoscimento assegnato ai Comuni aderenti al Registro del Patrimonio Marittimo della Sicilia, progetto dedicato alla tutela e alla valorizzazione delle tradizioni marinare dell’Isola.

La consegna è avvenuta a Palermo durante il convegno “La Sicilia e la pesca: un mare di opportunità”, promosso dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana. A rappresentare l’Amministrazione comunale è stato l’assessore Salvatore Ingrasciotta, accompagnato da Lina Stabile, esperta del Sindaco per la progettazione, e da Carlo Barraco, rappresentante della marineria di Selinunte.

Ah Il riconoscimento premia il patrimonio culturale, storico e identitario legato al mare e alla pesca di Marinella di Selinunte, confermando il valore delle tradizioni locali e aprendo nuove opportunità di promozione e valorizzazione del territorio.