Vasto incendio nella zona industriale a Castelvetrano. Colpita dalle fiamme la sede della Croce Rossa

di: Federico Pier Paolo Indelicato - del 2026-06-24

Un vasto incendio si è sviluppato a Castelvetrano nella zona industriale . Una nube nera si è sprigionata a causa delle fiamme. Ad essere colpita dalle fiamme parte del capannone la sede della Croce rossa dove insistono nei pressi anche le sedi di diverse aziende attive nel settore della produzione di arredi per l'interno.

Le fiamme si sono propagate dalla parte posteriore della sede e, grazie anche al celere intervento dei Vigili del Fuoco, non sono riuscite a raggiungere i magazzini di diverse aziende presenti non lontano.

Sul posto i vigili del fuoco di Castelvetrano ed i volontari di protezione civile dell’associazione vigili del fuoco in congedo sezione di Castelvetrano per le complesse operazioni di spegnimento che richiederanno un'importante dispiegamento di forze e diverse ore di lavoro.