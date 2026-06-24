Folgore, Dario Barraco è il nuovo allenatore. Comunicato ufficiale della società

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-24

La ASD Castelvetrano 2024, dalla propria fanpage ASD nuova Folgore Castelvetrano 2024 ha annunciato il suo nuovo allenatore: si tratta di Dario Barraco, trapanese di 41 anni. A giorni si attende l'ufficialità dell'acquisizione del titolo di Promozione di una società limitrofa.

Ecco il comunicato: "L’ASD Nuova Folgore Castelvetrano 2024 comunica con grande soddisfazione di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a mister Dario Barraco. Figura di spessore, esperienza e competenza che andrà a rappresentare un punto cardine del nuovo progetto sportivo rossonero, fondato su programmazione, valorizzazione dei giovani e ambizione di riportare la Nuova Folgore ai livelli che la sua storia e la sua tifoseria meritano.

La scelta della società è ricaduta su Dario Barraco, tecnico che negli ultimi anni ha maturato un importante percorso professionale nel calcio nazionale. Dopo una lunga carriera da calciatore, culminata con oltre 500 presenze tra i professionisti indossando maglie prestigiose come Trapani, Latina, Foggia, Catanzaro, Lecce e Messina , Barraco ha intrapreso il percorso in panchina distinguendosi per preparazione, capacità di gestione del gruppo e attenzione alla crescita dei giovani talenti.

Nel suo percorso tecnico ha lavorato nel settore giovanile della Lazio vincendo la Supercoppa Primavera, il Campionato Primavera e contribuendo ai risultati ottenuti dal club biancoceleste nelle competizioni nazionali giovanili. Un’esperienza che gli ha consentito di confrontarsi quotidianamente con metodologie professionistiche e con alcuni dei migliori prospetti del calcio italiano. Barraco ha anche allenato la Mazarese in Eccellenza e il San Vito Lo Capo in Promozione.

La società ha individuato in Barraco il profilo ideale per guidare un progetto tecnico basato su identità, organizzazione, mentalità vincente e valorizzazione del patrimonio calcistico locale. L’ASD Nuova Folgore Castelvetrano 2024 rivolge a mister Barraco il più caloroso benvenuto, augurando buon lavoro e le migliori soddisfazioni sportive. Inizia oggi un nuovo capitolo della storia rossonero".