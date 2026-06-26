Gibellina, nota dell’Opposizione su perdita di finanziamenti regionali destinati alla viabilità rurale

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-26

Dura presa di posizione del gruppo consiliare “Il futuro si costruisce insieme”, che denuncia la perdita di oltre 3 milioni di euro di finanziamenti regionali destinati alla viabilità rurale. Secondo la nota, l’esclusione del Comune di Gibellina dalla graduatoria regionale (DDG n. 1796 dell’8 giugno 2026) non sarebbe dovuta a mancanza di fondi, ma a gravi lacune burocratiche. L’opposizione contesta frontalmente l’operato del Sindaco Sutera, accusato di privilegiare la “propaganda politica” a discapito della gestione amministrativa. Secondo i firmatari, l’esclusione è scaturita da errori evitabili, come la mancata apposizione della firma digitale, l’assenza di documenti richiesti dal bando e l’omissione di dichiarazioni di legge.

"Mentre l’amministrazione Sutera continua a vivere di passerelle, fotografie e narrazioni autocelebrative, Gibellina perde oltre 3 milioni di euro di finanziamenti regionali per errori burocratici tanto gravi quanto incomprensibili", afferma la nota, sottolineando come tali sviste siano frutto di "vizi formali, omissioni e superficialità amministrative". Per il gruppo di opposizione, il danno ricade direttamente sul tessuto economico locale: "A pagare il prezzo di questa incapacità non sono i protagonisti della propaganda politica, ma i cittadini, gli agricoltori, le imprese che continuano a convivere con infrastrutture carenti, strade dissestate e isolamento".

In conclusione alla nota la richiesta al primo cittadino è perentoria: l’amministrazione deve chiarire l'accaduto e attivarsi immediatamente per esperire ogni procedura di riesame utile a recuperare le somme perse. "Il Sindaco deve comprendere che è necessario programmare, controllare e lavorare con competenza e rigore", conclude la nota, ribadendo che "nessuna operazione di propaganda potrà mai nascondere" la gravità di quanto accaduto.