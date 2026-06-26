Le Case del Miele fanno tappa a Castelvetrano: domenica porte aperte all'Azienda Apistica Vito Salluzzo

di: Comunicato Stampa - del 2026-06-26

Domenica 28 giugno 2026, dalle ore 9.00, l'Azienda Apistica Vito Salluzzo aprirà le porte del proprio laboratorio di smielatura, in Piazza Regina Margherita 34 a Castelvetrano, per una giornata dedicata alla scoperta dell'affascinante mondo delle api e dell'apicoltura, nell'ambito del progetto "Le Case del Miele", promosso dalla Federazione Apicoltori Italiani – FAI Sicilia.

Un viaggio nel mondo delle api

I visitatori potranno assistere alle fasi della smielatura, osservare da vicino il lavoro dell'apicoltore, conoscere l'importanza delle api per la biodiversità e degustare miele, miele in favo e prodotti tipici del territorio abbinati ai diversi mieli siciliani.

Un progetto per la biodiversità

"Le Case del Miele" trasforma dieci laboratori siciliani in luoghi di divulgazione ed esperienza, dove famiglie e appassionati possono comprendere il ruolo fondamentale delle api nella tutela dell'ambiente e nella salvaguardia degli ecosistemi.

Dall'alveare al miele

Durante la visita sarà possibile scoprire tutte le fasi della produzione artigianale del miele, dalla disopercolatura dei favi alla centrifugazione fino al filtraggio, vivendo un'esperienza autentica accanto agli apicoltori.

L'Ape Nera Sicula: un patrimonio da custodire

L'attività di Vito Pasquale Salluzzo nasce dalla passione per il miele naturale e si è trasformata negli anni in un progetto di tutela dell'Ape Nera Sicula, preziosa ape autoctona capace di produrre miele anche in condizioni climatiche particolari e protagonista di importanti studi sulle qualità nutraceutiche dei suoi mieli.

Oggi gli alveari dell'azienda sono collocati in alcuni dei luoghi più suggestivi della Sicilia, come i parchi archeologici di Selinunte, Segesta, della Valle dei Templi e Monte Adranone, dove le api contribuiscono ogni giorno alla conservazione di un patrimonio botanico e paesaggistico unico.

Degustazioni e prenotazioni

Durante la giornata sarà possibile partecipare a degustazioni guidate di mieli siciliani e conoscere gli abbinamenti con i prodotti della tradizione locale.

Per informazioni e prenotazioni:

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Un'occasione speciale per grandi e piccoli per vivere da vicino il meraviglioso mondo delle api, conoscere il lavoro degli apicoltori e riscoprire uno dei prodotti simbolo della Sicilia.

L’attività di apicoltore di Vito Pasquale Salluzzo inizia per passione: l'interesse per la propoli e per il miele naturale spinge Vito Pasquale a comprare un'arnia, a dedicarsi al recupero di sciami naturali e a studiare approfonditamente come far crescere la propria famiglia di api. Dopo qualche anno di studio e lavoro Vito Pasquale riesce a costruire il suo primo apiario, composto da 10 arnie, e a raccogliere il suo primo miele di millefiori.

È in questo periodo che si accorge che fare l’apicoltore significa anche tutelare la biodiversità vegetale e animale e nella sua zona, in Sicilia, è presente un'ape autoctona, l'Ape mellifera Siciliana detta anche Ape nera Sicula che ha caratteristiche particolari ed è unica e diversa da altre specie di api mellifere: è un'ape che produce miele anche ad alte temperature, che permette di raccogliere mieli invernali, ha ottime caratteristiche comportamentali è un'ottima produttrice di miele pregiato (sono in corso studi per conoscere le particolari caratteristiche nutraceutiche dei mieli da esse prodotti).

L'interesse di Vito si concentra su questa ape autoctona siciliana: la sua passione crescente lo porta ad avviare un processo di selezione delle api in apiario che, attraverso esami morfometrici e del DNA, gli consente di selezionare soltanto Api nere Sicule e di concentrare il suo hobby nel connubio Ape Sicula-Miele-Sicilia. Adesso Vito Salluzzo si caratterizza per la produzione di miele di ape nera sicula nei parchi archeologici della valle dei templi di Agrigento, di Selinunte e di Segesta e nell’area archeologica di monte Adranone, luoghi incontaminati dove il nostro impollinatore per eccellenza l’ape da miele siciliana impollina queste vaste aree, di enorme valore botanico e paesaggistico.