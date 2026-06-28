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Il lettore scrive: “Sabato sera a Marinella tra gas di scarico auto, scooter controsenso e monopattini a folle velocità. Si intervenga”

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del 2026-06-28

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Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Francesco Mangiaracina, il quale si è rivolto alla nostra redazione per segnalare l'incresciosa situazione di caos e disordine a Marinella di Selinunte, soprattutto il sabato sera. La borgata marinara, infatti, diventa oggetto di una numerosa frequentazione da parte di persone che sono costrette a passeggiare tra i gas di scarico delle auto, scooter in contromano e monopattini che sfrecciano ad alta velocità, anch'essi contromano.

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    • Il tutto a danno degli esercenti che aspettano il sabato per dare linfa vitale alle proprie attività e alle tante persone che si recano a Marinella di Selinunte per trascorrere una serata piacevole, all'insegna del relax, finendo invece per trascorrere una serata tra gas di scarico, clacson e inciviltà. "Ieri sera ero con la mia famiglia per trascorrere una rilassante serata a Marinella di Selinunte, ma ho finito per trascorrere quasi tutta la serata a spostare i passeggini dei miei figli sopra i marciapiedi e far sì che si evitassero pericoli all'incolumità.

    Ritengo che sia necessario, almeno il fine settimana, che il traffico sia chiuso con l'ausilio della Polizia Municipale o con Protezione Civile o anche con associazioni di volontariato operanti in favore della città. Considerata ormai l'avviata stagione estiva, non si può pensare che il traffico possa rimanere aperto nei fine settimana, arrecando disagio a coloro i quali decidono di fare una passeggiata o trascorrere qualche ora a Marinella di Selinunte, per mangiare qualcosa o bere un drink e doversi respirare i gas di scarico a pochi metri. Invito l'amministrazione comunale ad adottare quanto prima i dovuti provvedimenti per garantire la normale vivibilità."

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    Il lettore scrive

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