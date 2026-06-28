La Nuova Folgore prende forma: Ala, Galfano e Bertoglio sono rossoneri

di: Redazione - del 2026-06-28

È stata una settimana intensa in casa Nuova Folgore Castelvetrano, con la società protagonista di una serie di annunci che stanno delineando il volto della squadra in vista della prossima stagione. Dopo la presentazione del nuovo tecnico Dario Barraco, trapanese classe 1985, e del direttore sportivo Fabio Longo, 45 anni, castelvetranese d'adozione sin dal suo arrivo in città nell'estate del 2003, il club ha ufficializzato quattro nuovi innesti.

A vestire la maglia rossonera sarà Daniele Ala, attaccante esterno classe 2006, giovane prospetto chiamato a mettere qualità e velocità al servizio della squadra. In difesa arriva invece Claudio Galfano, nato a Castelvetrano il 24 ottobre 1999, un ritorno alle origini per un calciatore che conosce bene il territorio e che potrà garantire solidità al reparto arretrato. Annunciato anche Christian Bertoglio, difensore classe 2003, altro tassello importante nello scacchiere che mister Barraco avrà a disposizione. A completare il poker di annunci: il centrocampista castelvetranese Spanò, reduce da un lungo infortunio.

Il mercato della Nuova Folgore, però, è tutt'altro che concluso. Nelle prossime ore sono attesi nuovi comunicati ufficiali, segno di un lavoro costante e meticoloso portato avanti dalla dirigenza per consegnare allo staff tecnico una rosa competitiva.

E mentre prende forma la squadra, proseguono anche gli interventi sullo stadio "Paolo Marino". Grazie al lavoro certosino della società, il manto erboso dell'impianto cittadino inizia finalmente a rinverdirsi, offrendo un segnale concreto dell'attenzione riservata non solo all'organico, ma anche alle strutture che ospiteranno la nuova stagione della Nuova Folgore Castelvetrano e della ASD Castevetrano Selinunte Scuola Calcio Elite.