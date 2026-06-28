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Triscina, successo di pubblico e musica per lo spettacolo Disney della Dancing for Dream

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di: Indelicato Federico Pier Paolo - del 2026-06-28

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Immagine articolo: Triscina, successo di pubblico e musica per lo spettacolo Disney della Dancing for Dream

Successo di pubblico e spettacolo ieri al Teatro Franchi-Ingrassia di Triscina per il saggio-spettacolo dedicato ai Classici Disney  organizzato dalla scuola di ballo Dancing for a Dream di Sara Messina Denaro e Mario Cecinati.

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    • Le esibizioni hanno coinvolto allievi di tutte le età e livelli, mettendo in evidenza il lavoro svolto durante l’anno e la qualità della preparazione tecnica e artistica proposta dalla scuola.

    Coreografie, costumi, musiche e scenografie hanno contribuito a ricreare le atmosfere dei più celebri film Disney.

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    • Tra i momenti più apprezzati della serata, il quadro ispirato a Notre Dame de Paris e l’esibizione dei maestri, che hanno ricevuto un lungo applauso dal pubblico.

    Al termine dello spettacolo, Sara Messina Denaro e Mario Cecinati hanno ringraziato allievi e famiglie per l’impegno e il sostegno dimostrati durante il percorso formativo. Una serata che ha confermato il valore del lavoro svolto dalla scuola e la passione condivisa da insegnanti e allievi.

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