Messina Denaro, quadro firmato dal fratello nella casa del medico ai domiciliari: nuovi elementi nell'inchiesta

di: Redazione - del 2026-06-28

Tra i beni sequestrati dai carabinieri nell'abitazione di Francesco Burrafato, medico attualmente agli arresti domiciliari, emerge un elemento che ha attirato particolare attenzione da parte degli investigatori: un dipinto raffigurante una copia di un celebre autoritratto di Dürer, firmato da Salvatore Messina Denaro, fratello del boss mafioso Matteo Messina Denaro.

L'opera, esposta nel soggiorno della villa di Erice, riporta la data del 2005. Proprio questo dettaglio temporale rappresenta uno degli aspetti al centro degli approfondimenti investigativi, poiché Salvatore Messina Denaro era stato arrestato l'anno precedente. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le circostanze in cui il quadro sarebbe stato realizzato e successivamente consegnato.

Il rapporto tra Burrafato e la famiglia Messina Denaro era già emerso in passato durante altre attività investigative. Nei cosiddetti "pizzini" attribuiti al boss compariva infatti il nome di Salvatore in alcuni messaggi cifrati. Tra questi, uno del 1996 faceva riferimento all'invio di una "borsa di Parmiggiano", espressione che gli investigatori hanno interpretato nel tempo come un possibile riferimento al chirurgo.

Oltre al dipinto, nella perquisizione sono state sequestrate anche 42 tartarughe appartenenti a specie protette e alcune monete di interesse archeologico. Anche questi reperti sono ora oggetto di accertamenti. Secondo gli investigatori, alcuni richiami alle tartarughe presenti nei messaggi rinvenuti nel covo di Matteo Messina Denaro potrebbero rappresentare un linguaggio in codice utilizzato all'interno dell'organizzazione mafiosa.

Le monete antiche, invece, vengono valutate anche alla luce delle precedenti indagini sul presunto traffico illecito di reperti archeologici attribuito a Francesco Messina Denaro, padre del boss. L'indagine, coordinata dalla Procura competente, prosegue con l'obiettivo di chiarire il significato e l'origine dei materiali sequestrati e di verificare se possano costituire ulteriori elementi utili per ricostruire i rapporti tra il medico e l'entourage della famiglia Messina Denaro.