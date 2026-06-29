Castelvetrano, il Lettore scrive: “Camera mortuaria senza aria condizionata”. L'Asp assicura interventi in corso

di: Redazione - del 2026-06-29

Un lettore segnala il mancato funzionamento dell'aria condizionata nella camera mortuaria dell'ospedale di Castelvetrano. Dalla Gestione tecnica dell'Asp assicurano che il problema è già all'attenzione degli uffici e che l'intervento rientra tra quelli attualmente in corso all'interno del presidio ospedaliero. Di seguito pubblichiamo integralmente la segnalazione inviata alla nostra redazione.

«Purtroppo, giorni fa mi sono recato presso la camera mortuaria dell'ospedale per una cara perdita e ho notato, ancora una volta, la mancanza dell'aria condizionata. In un locale come la camera mortuaria, ritengo che un impianto di climatizzazione non dovrebbe mai mancare, sia per una questione igienico-sanitaria legata alla salma, sia per il rispetto delle persone, anche anziane, che si trovano lì e che devono sopportare il caldo intenso proveniente dall'esterno.

Mi chiedo: è normale che un ospedale come quello di Castelvetrano sia privo dell'aria condizionata in un ambiente così importante? Da quanto ho potuto constatare, non si tratta di un problema recente, ma di una situazione che si protrae da anni. Tra l'altro, ricordo che lo scorso anno anche la vostra redazione aveva pubblicato un articolo sullo stesso argomento.

Vi chiedo di tornare a occuparvi della vicenda, pubblicando un nuovo articolo sulla mancanza dell'aria condizionata e segnalando il problema alle autorità competenti, ossia all'ASP o a chi di dovere, affinché si intervenga al più presto».